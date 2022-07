No Man's Sky macht weiter mit Riesen-Updates und zeigt ein neues Flottensystem

21.07.2022 10:43 Uhr

Die Weltraumsandbox No Man's Sky wird mal wieder mit einem großen Update erweitert und verbessert. Mit Endurance werden Flotten und Frachter umfassend überarbeitet. So könnt ihr in eurem Flaggschiff nun freier bauen und ganz neue Räume und Bauteile installieren. So seht ihr etwa durch Außenfenster die Umgebung oder könnt über Stege sogar das Innere eures Schiffs verlassen. Habt ihr es eilig, könnt ihr euch auch zu eurem Frachter teleportieren.

Auch außerhalb eures Schiffs gibt es eine Menge Verbesserungen. So wurden etwa Asteroidenfelder verbessert. Außerdem müsst ihr euch im All nun vor Weltraum-Stürmen in Acht nehmen. Die neuen Inhalte sind ab sofort für alle Spieler verfügbar.

No Man's Sky verfügt auch 2022 noch über eine lebendige Community. Zuletzt hat die sogar eine eigene Währung eingeführt, die ihr beim Handeln mit anderen Spielern einsetzen könnt.