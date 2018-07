No Man's Sky NEXT - Test-Video: Neuer Lack für's alte Raumschiff

Dienstag, 31. Juli 2018 um 14:53

Mit dem großen Update NEXT hat das Weltraum-Erkundungsspiel No Man's Sky haufenweise neuer Features bekommen. Im Test-Video klären wir, ob Koop-Multiplayer, Third-Person-Ansicht sowie komplexeres Crafting jetzt die Spieler begeistern können, die vom Spiel in seiner Launch-Version von 2016 enttäuscht waren.

Der Entwickler Hello Games war seit dem verpatzten Release nicht untätig: In monatelanger Arbeit hat das kleine Team mehrere kostenlos Updates zum Spiel veröffentlicht und damit Inhalte wie Bodenfahrzeuge, Basenbau und Raumfrachter ins Spiel integriert. Das NEXT-Update soll zudem die Grafik des Spiels nochmals verbessern.

Wertung, Fazit & Mehr: No Man's Sky NEXT im Test

So war's damals: Test der Release-Version von NMS