No Man's Sky: Trailer zum 5. Geburtstag teasert neue Inhalte an

14.08.2021 07:02 Uhr

Seit dem Release von No Man's Sky ist einiges an Zeit vergangen - genauer gesagt fünf Jahre. Nachdem das Weltraum-Spiel zu Beginn mit einigen Schwierigkeiten und teilweise fehlendem Inhalt kämpfen musste, haben die Entwickler von Hello Games mit zahlreichen kostenlosen Erweiterungen nachgeholfen.

Im Trailer lässt das Team hinter No Man's Sky die letzten fünf Jahre Revue passieren: Vom Launch bis hin zu den einzelnen Erweiterungen, die einen Multiplayer-Modus, den Bau von eigenen Gebäuden, Bodenfahrzeuge, eine erweiterte Story und vieles mehr hinzugefügt haben.

Schluss ist aber noch lange nicht: Am Ende teasert Hello Games bereits die nächste Erweiterung an. Die hört auf den Namen Frontiers und das war es auch schon. Was es damit auf sich hat, soll sich in naher Zukunft zeigen.