No Man's Sky zeigt euch den Horror des Weltalls

17.07.2020 02:24 Uhr

Das Desolation-Update für No Man's Sky bringt mit verlassenen Raumschiffen ein neues Feature, in dem es Elemente von Alien oder System Shock einfügt. Denn ihr könnt die im All treibenden Wracks untersuchen und herausfinden, was der Crew zugestoßen ist. Dabei solltet ihr allerdings vorsichtig sein. Dann der Grund könnte sich immer noch an Bord befinden. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer News.