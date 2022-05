Nobody: Diese Lebenssimulation ist eins der meistgewünschten Steam-Spiele

05.05.2022 11:35 Uhr

Nobody – The Turnaround ist ein Survival-Simulator, welcher in der heutigen Zeit spielt. In einer Parallelwelt, die die moderne Gesellschaft widerspiegelt, müsst ihr Zeit und Ressourcen verwalten und einen Weg finden, schwierige Situationen zu meistern.

Ihr startet als "Niemand" und seid komplett auf euch allein gestellt. Lediglich durch Fleiß und harter Arbeit müsst ihr es schaffen aus dem harten Lebensumfeld auszubrechen. Ihr müsst nicht nur eure Gesundheit und Emotionen managen, sondern auch aufpassen bei zu viel Arbeit nicht zusammenzubrechen oder Arbeitsunfällen ausgesetzt zu sein.

Das Konzept scheint vielen Spielern zu gefallen, denn nicht ohne Grund belegt Nobody gerade Platz 15 der Steam-Wishlist-Charts. Lange müsst ihr daher nicht mehr warten, da die knallharte Lebenssimulation noch im Herbst 2022 auf Steam erscheint.