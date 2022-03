One Piece Odyssey - Neues RPG rund um die Piratenbande angekündigt

28.03.2022 17:12 Uhr

Bandai Namco hat ein neues, großes RPG angekündigt, das euch in die Rolle von Ruffy und der Piratenbande schlüpfen lässt.

One Piece Odyssey wird ein JRPG in dem ihr auf einer mysteriösen Insel gefangen seid nachdem das Schiff dort gekentert ist. Wie so oft müssen sich die Strohhüte mit neuen Freunden zusammenschließen und vor allem große Monster besiegen. Macher Eiichiro Oda ist direkt an der Entwicklung beteiligt und hat neue Charakter sowie die Story beigesteuert.

One Piece Odyssey erscheint Ende 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.