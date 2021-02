Open World 2021 - Die 8 interessantesten Spiele mit offener Spielwelt

von Julius Busch,

25.02.2021 15:02 Uhr

Unendliche Freiheit, eine riesige Welt, in der wir hingehen können, wo wir wollen und das ohne Einschränkungen - das Open-World-Genre erfreut sich unverändert immenser Beliebtheit und viele Entwickler setzen auf Spieler-Bewegungsfreiheit anstatt von Schlauchleveln. Von Far Cry 6 über Dying Light 2 bis hin zu Horizon: Forbidden West zeigt euch Redakteur Julius Busch in diesem Video die 8 spannendsten Open-World-Titel, die voraussichtlich noch im Jahr 2021 erscheinen werden.