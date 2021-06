Orcs Must Die! 3: Tower-Defense gegen Orcs erscheint bald außerhalb Stadias

27.06.2021 13:33 Uhr

Zur Waffe greifen, Fallen bauen und damit eine feindliche Orc-Armee aufhalten: Das Spielprinzip von Orcs Must Die! geht in eine weitere Runde. Im nunmehr vierten Serienteil, zwischenzeitlich erschien mit Orcs Must Die! Unchained ein Free2Play-Ableger, setzen die Entwickler vor allem auf größere Horden. Bis zu 500 Orcs greifen euch und euren optionalen Koop-Kollegen gleichzeitig an.

Orcs Must Die! 3 ist zuvor im Juli 2020 für Google Stadia erschienen. Mittlerweile neigt sich die Zeitexklusivität aber dem Ende, weshalb das Tower-Defense-Spiel am 23. Juli 2021 auch für Steam und Konsolen erscheint.