Ori and the Will of the Wisps verschoben, neuer Trailer zum Trost

13.12.2019 11:15 Uhr

Erst auf der E3 wurde mit einem neuen Gameplay-Trailer der Release-Termin für Ori and the Will of the Wisps angekündigt. Nun bekam der Nachfolger zu einem der schönsten Plattformer der letzten Jahre während der Game Awards einen weiteren Trailer spendiert. Allerdings trösten die Gameplay-Szene dieses Mal auch ein bisschne darüber hinweg, dass der Release verschoben wurde.

Glücklicherweise werden Spieler nur 30 Tage länger warten müssen, bevor sie sich in die wundersame Welt von Ori begeben können. Das Spiel erscheint nicht mehr am 11. Februar, sondern erst am 11. März 2020.

Der Vorgänger war bereits ein herausragender Plattformer, der spielerisch sehr stark an klassische Metroidvania erinnerte. Im Test vergaben wir seinerzeit 88 Punkte. Auch der Nachfolger verspricht wieder rasante Action und Sprungeinlagen mit einer wundervollen Optik zu kombinieren.