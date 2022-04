Outbreak: Contagious Memories erinnert im Trailer an alte und neue Resident Evil-Teile

08.04.2022 13:12 Uhr

In Outbreak: Contagious Memories steuert ihr Heldin Lydia entweder in der Ego- oder Thrid-Person-Perspektive und versucht aus der Monster versuchten Stadt zu entfliehen. Mit begrenzten Mitteln legt ihr euch mit unzähligen Untoten an und löst Umgebungsrätsel.

Spielerisch orientiert sich der Retro-Shooter ganz klar an den frühen Teilen von Resident Evil und Silent Hill. Bestreiten könnt ihr den Albtraum entweder alleine oder mit einem Freund im Split-Screen-Modus.

Outbreak: Contagious Memories ist am 06. April 2022 auf Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erschienen.