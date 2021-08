Outer Wilds: Trailer kündigt Erweiterung Echoes of the Eye zum Astronauten-Hit an

02.08.2021 16:55 Uhr

Das 2019 veröffentlichte Outer Wilds, übrigens trotz einer gewissen Namensähnlichkeit nicht zu verwechseln mit The Outer Worlds, erhält noch in diesem Jahr eine große Erweiterung mit dem Namen Echoes of the Eye. Dies kündigen Publisher Annapurna Interactive und Entwickler Mobius Digital mit einem Trailer an.

Nachdem ihr in Outer Wilds einer Sonne aufgrund einer Zeitschleife immer wieder beim Sterben zusehen musstet, soll Echoes of the Eye nun die dunkelsten Geheimnisse der Spielwelt beleuchten. Das hearthianische Raumfahrtprogramm hat eine Anomalie entdeckt, die keinem bekannten Ort zugeordnet werden kann. Viel mehr verraten die Entwickler an dieser Stelle noch nicht.

Echoes of the Eye soll die erste und zugleich einzige Erweiterung für Outer Wilds werden. Bis zum Release dauert es auch nicht mehr so lang: Am 28. September erscheint der DLC für den PC (via Steam und Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One.