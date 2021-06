Outer Worlds 2 - Trailer kündigt Fortsetzung an

13.06.2021 20:17 Uhr

Nachdem mit Murder on Eridanos der letzte DLC für das Singleplayer-Rollenspiel The Outer Worlds vor kurzem erschienen ist, kündigten Microsoft und Bethesda nun auf der E3 2021 die Fortsetzung an. Einen Release-Termin für The Outer Worlds 2 gibt es noch nicht. Die Rede ist aber von einem neuen Sonnensystem und einer neuen Crew.

Im Gegensatz zum ersten Teil von The Outer Worlds wird die Fortsetzung von Microsoft und nicht von Publisher Private Division vermarktet.