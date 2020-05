Outriders - Angespielt-Fazit zum neuen Shooter für PC, PS5 und Co.

von Christian Fritz Schneider,

28.05.2020 19:15 Uhr

Outriders, der neue 3rd-Person-Shooter von People Can Fly, also den Machern von Bulletstorm und Gears of War: Judgment wurde nach seiner Ankündigung oft mit Destiny und Anthem vergleich. Kein Wunder, schließlich ist das Spiel ein Koop-Shooter mit Loot-Elementen und da liegt dieser Vergleich nahe. Wir konnten jetzt einen weiteren Level von Outriders in einer Vorschau-Version ausprobieren und sehen aber eher Ähnlichkeiten zu einem anderen Spiel, nämlich zu Remnant from the Ashes, der Action-Überraschung von 2019.

Im Video zeigt unser Redakteur Christian Fritz Schneider jede Menge Gameplay aus dem Demo-Level von Outriders und erklärt, was jetzt schon gut funktioniert und wo die Entwickler unbedingt noch nachbessern müssen. Outriders soll noch 2020 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden und wird auch für die neue PlayStation 5 und die Xbox Series X veröffentlicht. Als Publisher ist Square Enix für das Spiel verantwortlich.