Outriders im 10-Minuten-Trailer: Wer Nebenmissionen auslässt, verpasst große Teile der Welt

03.07.2020 16:48 Uhr

Im neuen Gameplay-Trailer zu Outriders gibt es ordentlich was zu sehen: Die Entwickler zeigen, wie ihre Welt aufgebaut ist, auf welch gefährliche Reisen ihr euch begebt. Und wieso die Sidequests in Outriders deutlich wichtiger sind als in vielen anderen Loot-Shootern.