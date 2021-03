Outriders: Neuer Story-Trailer rückt den erbarmungslosen Überlebenskampf in den Fokus

13.03.2021 17:00 Uhr

In Outriders verschlägt es uns mit zwei Freunden im Gepäck auf einen fremden Planeten, wo es jeden Tag um den Kampf ums Überleben geht. In der Story des Koop-Shooters geben wir uns aber nicht so schnell geschlagen und legen uns mit alles und jedem an, was unsere neue Heimat so zu bieten hat. Ein erst kürzlich veröffentlichter, animierter Story-Trailer zu Outriders rückt diesen Aspekt der Handlung nun in den Mittelpunkt.

Outriders erscheint am 1. April 2021 für den PC. Warum ihr den Koop-Shooter der Entwickler von People Can Fly nicht ignorieren solltet, erklärt euch Peter Bathe in seiner Vorschau.