Outriders sieht im neuen Trailer aus wie ein Mix aus Destiny & Gears of War

11.02.2020 17:30 Uhr

Mit einem neuen Trailer stellen die Bulletstorm-Macher People Can Fly ihr kommendes Spiel Outriders vor. Der Koop-Shooter für 1-3 Spieler ist in einem düsteren Sci-Fi-Universum angesiedelt, in dem die Spieler in der Rolle eines (per Charakter-Editor selbst erstellten) Outriders den Planeten Enoch erkunden müssen.

Koop-Shooter mit RPG-Einschlag

Das Ziel: Ein geheimnisvolles Signal, das als letzte Hoffnung der Menschheit in einem aussichtslosen Krieg gilt. Aber natürlich stellen sich den Outriders dabei allerlei Gegner in den Weg. Neben Schusswaffen setzt Outriders auf RPG-Anleihen wie sammelbare Items, Loot und aktivierbare Skills und Spezialfähigkeiten, die von einer Anomalie auf Enoch herrühren, welche die Menschen infiziert.

Mehr zu Outriders erfahren

Am Donnerstag, 13. Februar um 21:00 Uhr deutscher Zeit, starten die Entwickler einen Enthüllungs-Stream, in dem weitere Details zu Outriders erklärt und vor allem gezeigt werden.

Release & Preorder-Boni für Outriders

Outriders erscheint Ende 2020 auf PC via Steam und für PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One und PS4. Vorbesteller erhalten ein Upgrade auf die Deluxe Edition mit zusätzlichen Gear-Sets, das Arsenal der Hell’s Rangers mit 11 einzigartigen Waffen und dazu passende Truck-Mods und -Designs.