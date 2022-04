Outriders: Worldslayer - Vorschau-Video zum großen Story-Addon von Julius Busch,

21.04.2022 18:30 Uhr Etwas über ein Jahr nach dem ursprünglichen Release kurz vor Ostern 2021 bekommt

Outriders am 30. Juni nun sein erstes richtiges Story-Addon. Der kostenpflichtige DLC trägt den Namen Worldslayer und liefert nicht nur eine neue Kampagne, sondern auch neue Endgame-Inhalte und allgemeine Verbesserungen. Nachdem Hardcore-Spieler sich bereits über das Endgame-fokussierte New Horizon-Update freuen konnten, will man nur auch Fans der im Hauptspiel überraschend tiefgreifenden Story zurück ins Spiel locken. In diesem Video gibt's einen Überblick, was euch in Worldslayer alles erwartet und welchen Qualitäts-Eindruck das Addon bislang hinterlässt.