Outriders - Zweite Chance für den umstrittenen Shooter-Hit

von Maurice Weber,

19.11.2021 20:02 Uhr

Mit der kostenlosen Erweiterung New Horizon bekommt Outriders neuen Endgame-Content und ein paar lange geforderte Gameplay-Verbesserungen. Dabei war der Koop-Shooter ja eigentlich nie als Service-Game angekündigt worden. Doch das Entwickler-Team von People Can Fly konnte nach dem großen Verkaufserfolg des Hauptspiels sogar mit der Arbeit an einer ersten Story-Erweiterung anfangen, die 2022 folgen soll.

Was jetzt neu ist und welche Hürden die Entwickler nach dem Release überwinden mussten, erklärt uns Creative Visual Artist Sven Liebold im Interview. Zu sehen gibt es dazu Gameplay aus den neuen Endgame-Expeditionen.