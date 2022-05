Outward: Eines der härtesten Survivalspiele überhaupt kommt bald neu raus

09.05.2022 11:10 Uhr

Der schon 2019 erschienende Hardcore-Survival-Titel Outward lässt wieder von sich hören und präsentiert im neuesten Trailer seine Definitve Edition. Somit habt ihr in Zukunft die Chance einen wahren Nischen-Hit auszuprobieren. Doch seid gewarnt: Auch in unserem GameStar-Test haben wir damals schon festgestellt, dass euch Outward das Leben gerne zur Hölle macht. Den Fans scheint dies jedoch zu gefallen, da die Steam-Reviews stets auf »größtenteils positiv« stehen.

In der Definitive Edition sind die beiden bisherigen DLCs »The Soroboreans« und »The Three Brothers« enthalten. Aber auch das Basis-Spiel lassen die Entwickler nicht unberührt. Schwierigkeitsgrad und Lernkurve werden angepasst, die Balance von Gameplay-Mechaniken wird fein justiert und auf grafische Verbesserungen dürft ihr euch vor allem in bisher kargen Gegenden freuen.

Outward ist momentan bei Steam für 39,99€ erhältlich. Der Preis für die Definitive Edition, welche am 17. Mai 2022 erscheint, ist jedoch noch nicht bekannt. Besitzer des Basis-Spiels und der beiden DLCs können das Upgrade kostenlos beanspruchen.