Park Beyond: gamescom-Trailer wirkt wie Rollercoaster Tycoon auf Drogen

25.08.2021 22:00 Uhr

Die gamescom 2021 brachte ein ganz neues Freizeitpark-Aufbauspiel ans Licht der Öffentlichkeit: Park Beyond. Anders als Genrekollegen wie Rollercoaster Tycoon oder Planet Coaster setzt Park Beyond auf stark überdrehte Fahrgeschäfte. So sollt ihr mit kreativen (bis durchgeknallten) Ideen möglichst viele Leute in euren Themenpark locken.

Der Trailer zeigt eine Achterbahn, in der Besucher in kleinen Shuttles durch die Luft katapultiert werden. In der Story-Prämisse des Spiels wird dann auch klar: Klassische Achterbahnen sind Schnee von gestern. Um Leute für euren Park zu begeistern, braucht ihr Attraktionen, die es vorher noch nie gab.

Mit diesem mutigen Ansatz versuchen der japanische Publisher Bandai Namco und der deutschte Entwickler Limbic Entertainment, im Rollercoaster-Management-Genre eine eigene Duftmarke zu hinterlassen. Limbic realisierte zuletzt das erfolgreiche Tropico 6.

Park Beyond hat noch kein konkretes Release-Datum. Aber zumindest ein grobes: Das Aufbauspiel soll im Jahr 2022 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.