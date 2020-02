Path of Exile erklärt, wie die Albträume im Delirium-Addon funktionieren

26.02.2020 12:18 Uhr

Die im März 2020 erscheinende Content-Erweiterung für Path of Exile soll vor allem eins werden: Schwer. Ihr werdet vom so genannten Delirium befallen, wodurch eure Feinde stärker werden und härtere Bossgegner spawnen. Mehr zum kostenlosen Addon erfahrt ihr in unserer News.