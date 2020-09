Path of Exile: Heist schickt euch auf Loot-Raubzüge

02.09.2020 02:36 Uhr

In der Heist-Liga von Path of Exile dreht sich alles darum, eine Gruppe von Dieben anzuheuern und Überfälle durchzuführen. Als Belohnung gibt es eine ganze Reihe von neuen Items, die euch mehr Freiheit bei der Erstellung eures Builds geben werden. Mehr zu Heist erfahrt ihr in unserer News.