Path of Exile: Trailer stellt die großen Neuerungen der Erweiterung Siege of the Atlas vor

31.01.2022 17:04 Uhr

In wenigen Tagen erscheint mit Siege of the Atlas die nächste Gratis-Erweiterung für Path of Exile - und die bringt inhaltlich durchaus einiges auf die Waage.

Mit dem Brennenden Exarch und dem Weltenfresser gibt es beispielsweise zwei neue Bosse, die der Spielwelt Wraeclast ein Ende bereiten wollen. Natürlich ist es eure Aufgabe, das zu verhindern. Zuvor müsst ihr aber erst einmal den Schwarzen Stern und den Unendlichen Hunger besiegen, ehe ihr euch mit den beiden großen Schrecken auseinandersetzen dürft.

Darüber hinaus haben die Entwickler die Atlas-Mechaniken überarbeitet und dazu einen großen, atlasweiten Talentbaum mit über 600 (!) Fertigkeiten eingefügt. Zusätzlich gibt es noch neue einzigartige Gegenstände und in der Archnemesis-Herausforderungsliga dürft ihr euch dieses Mal eigene Bosskämpfe erschaffen.

Bis zum Release der neuen Erweiterung dauert es übrigens nicht mehr lang: Bereits am 4. Februar startet Siege of the Atlas für Path of Exile auf dem PC. Auf der PlayStation 4 und Xbox One fällt der Startschuss am 9. Februar.