Pathfinder: Trailer zum Community-Event zu Path of the Righteous auf Twitch

02.02.2021 18:00 Uhr

Am 5. Februar um 14 Uhr deutscher Zeit findet die "Community Quest" zu Pathfinder: Wrath of the Righteous auf Twitch statt. Fans können im Zuge dessen darüber abstimmen, wie die Entscheidungen eines Heldens und damit dessen Ausgang der Geschichte aussieht. Das Event soll den Start der Beta des Rollenspiels feiern, welche ab dem 3. Februar 2021 zugänglich ist. Alle Infos zur ersten Beta-Phase von Pathfinder: Wrath of the Righteous findet ihr in unserer Übersicht.