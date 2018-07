Phantom Doctrine - Trailer zur Spionage-Taktik verrät den Release-Termin

Mittwoch, 11. Juli 2018 um 14:15

Eine Pinnwand offenbart im neuesten Trailer zu Phantom Doctrine den 14. August 2018 als Release-Termin des Rundentaktikspiels der Hard-West-Entwicklern. Außerdem zeigt das Video Gameplay-Ausschnitte und Szenen aus der Zeit des Kalten Kriegs.

Phantom Doctrine in der Vorschau: XCOM im Kalten Krieg

Phantom Doctrine spielt in einer alternativen Zeitlinie im Jahre 1983. Die UdSSR und die USA sind immer noch erbitterte Feinde, doch von einer dritten, geheimnisvollen Macht geht eine neue Bedrohung aus. Als Teil der Untergrundorganisation The Cabal rekrutieren wir KGB- und CIA-Agenten und decken dabei eine Verschwörung auf.

Sobald es an die Waffen geht, spielt sich der Titel ähnlich wie der XCOM-Reboot: zwei Aktionen pro Runde, ein begrenzter Bewegungsradius und aktivierbare Spezialaktionen. Diese Sonderangriffe verbrauchen die Ressource »Aufmerksamkeit«, die sich in ruhigen Phasen wiederauflädt. Agenten besitzen keine festen Klassen, können dafür aber mit Perks ausgestattet werden und sich so spezialisieren.