Planet of Lana - Die handgemalte Weltraum-Odyssee im ersten Gameplay-Trailer

11.06.2021 09:28 Uhr

Planet of Lana wird eine Adventure, in dem ihr ein junges Mädchen auf eine abenteuerliche Reise begleitet. Und damit seid ihr nicht allein, denn das Mädchen untertsützt auf ihrer Reise auch ein kleines, katzenähnliches Wese. Beide könnt ihr im Trailer bereits sehen, sowie die wundervoll gestaltete Spielwelt, die sich mal in bunten Farben, mal etwas düsterer Zeigt. Das Spiel hat eine sehr interessante Optik und wurde größtenteils von Hand gezeichnet.

Die Geschichte von Planet of Lana soll sich im übrigen über mehrere hundert Jahre erstrecken und eine ganze Galaxie abdecken. Wir müssen derweil entweder Rästel lösen, umherschleichen oder auch mal in rasanteren Actionszenen unser Reaktionsvermögen beweisen.