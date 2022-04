Planet Zoo: Kuschelige Capybaras und giftige Schnabeltiere im Trailer zum neuesten DLC

13.04.2022 14:00 Uhr

Am 12. April 2022 hat Planet Zoo seinen neuesten DLC erhalten: Das Wetlands Animal Pack. Hinter dem komischen anmutenden Namen versteckt sich allerlei neues Getier. So zum Beispiel das freundliche Capybara, das giftige Schnabeltier, oder der majestätische Wasserbüllel. Das circa 10 Euro teure Addon bringt aber nicht nur neue Tiere, den ihr in euren Einrichtungen ein Zuhause geben könnt. So liefert das Wetland Animal Pack ebenso ein taufrisches Szenario, welches euch in die Pantanal-Region von Brasilien entführt.

Mit dem Release des Wetland Animal Pack können sich Spieler von Planet Zoo übrigens auch über ein kostenloses Update freuen. Das liefert unter anderem die Erkundungskamera, mit der ihr eure Parks aus einem völlig neuen Blickwinkel erleben könnt.

