Planetside 2 bricht Rekorde - Warum der Shooter gerade so beliebt ist

von Christian Fritz Schneider,

30.03.2020 08:42 Uhr

Der kostenlose Multiplayer-Shooter Planetside 2 erlebt dank des Escalations-Updates einen Spieler-Boom. Das bislang größte Content-Update bringt viele Neuerungen in das Spiel, die auffälligste ist die Einführung gewaltiger Trägerschiffe, um die wilde Luftschlachten entbrennen.

Ihr habt euch deshalb ein neues Einzelvideo zu Planetside 2 gewünscht und wir haben uns von Planetside-2-Profi Lucas Hühler für diesen Beitrag erklären lassen, was den Shooter so besonders macht und was die neuen Features taugen. Mehr von Lucas und Planetside 2 bekommt ihr auf seinem YouTube-Kanal Craisi.