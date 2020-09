PlayStation 5 - Diese Spiele gibt's zum Launch

von Christian Fritz Schneider,

19.09.2020 18:30 Uhr

In Europa wird die PlayStation 5 ab dem 19. November 2020 verkauft und wir fassen in diesem Video zusammen, welche PS5-Spiele ihr dann kaufen könnt.

Mit dabei sind die PS5-Exklusivtitel wie Astro Boy, Spider-Man: Miles Morales, Sackbox: A Big Adventure, Destruction All Stars und natürlich das Remake von Demon Souls. Außerdem liefern wir auch einen Überblick zu den Third-Party-Titeln unter anderem von Ubisoft. Mit dabei sind Assassin's Creed: Valhalla, Call of Duty: Black Ops - Cold War, Watch Dogs Legion, die Special Edition von Devil May Cry 5, Destiny 2: Beyond Light, Dirt 5, Fortnite und Godfall. Etwas Verwirrung gibt es noch bei Cyberpunk 2077, dessen Next-Gen-Update ja eigentlich erst für 2021 angekündigt ist, das aber in einigen Listen als Launch-Titel für die PS5 auftauchte, da das Open-World-RPG ebenfalls am 19. November veröffentlicht wird.