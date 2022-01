von Jonas Gössling,

14.01.2022 15:15 Uhr

Shadow of the Colossus hat bis heute ein recht einzigartiges Spieldesign. Dass ganze Bosse als Level herhalten und als gigantische Widersacher bezwungen werden wollen, ist bis heute sehr selten geblieben. Ausgerechnet ein kleines Indie-Team will mit Praey for the Gods nun eine würdige Huldigung an den im wahrsten Sinne des Wortes großen Klassiker abliefern.

Nach drei Jahren Early-Access ist das Spiel nun erschienen und zeigt, dass es in seinen besten Momenten durchaus mit dem Vorbild mithalten kann. Trotzdem hat der Titel seine Schwächen - und das ausgerechnet bei seinem Alleinstellungsmerkmal, den Survival-Mechaniken. Ob das den Gesamteindruck trübt oder nicht, klären wir im Test.