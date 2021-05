Prison Architect: In der neuen Erweiterung Second Chances könnt ihr Insassen rehabilitieren

21.05.2021 21:00 Uhr

In Prison Architect baut ihr ein Gefängis und sorgt dafür, dass die Insassen nicht ausbrechen und ihre Zeit friedlich und ohne Zwischenfälle absitzen. In der neusten Erweiterung »Second Chances« gebt ihr Häftlingen eine zweite Chance. Jedes Programm bietet eine andere Möglichkeit, einen Häftling zu rehabilitiern und sein Verhalten zu ändern.

Resozialisiert werden Häftlinge durch den Kontakt zu Zivilisten oder dem Besuch von friedlichen Konfliktlösungsprogrammen. Weitere Programme sollen folgen. Sind die Verhaltensänderungen positiv, können sie zu einer Strafminderung führen. Werden sie Rückfällig, zahlt ihr als Gefängnisdirektor eine Strafe. Das soll Spieler ermutigen, die Programme sorgfältig zu implementieren.

Die neue Erweiterung erscheint am 16. Juni 2021 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Am 29. Juni dann auch für die Nintendo Switch.