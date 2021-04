Prison Tycoon: Trailer zum Early-Access-Start im Sommer bereitet euch auf das Knastleben vor

05.04.2021 11:00 Uhr

Im Sommer 2021 startet Prison Tycoon: Under New Managment der Entwickler Abylight Studios in den Early Access. Jetzt zeigt ein neuer Trailer, was euch in der Version des Management-Spiels erwartet - und wie ihr das Knastleben übersteht. Mehr zum neuen Prison Tycoon erfahrt ihr auf der entsprechenden Steam-Seite des Entwicklers.