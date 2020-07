Project Cars 3 - Teil drei bringt mehr Arcade in die Simulation

von Ann-Kathrin Kuhls,

07.07.2020 16:15 Uhr

Die Enthüllung von Project Cars 3 zeigte nicht nur neue Autos und neue Strecken, sondern auch eine neue Ausrichtung der Entwickler: Statt rein auf Simulation zu setzen, sollen jetzt ein paar der Realismuselemente wie Reifenabnutzung oder Tankfülle wegfallen und es Einsteigern so leichter machen, ihre ersten Runden im Simulationsgenre zu drehen.



Ein Beispiel wäre der neue Karrieremodus, in dem wir uns erstmal all unsere Wagen freischalten müssen. Für Neulinge bestimmt komfortabel. Doch wie viel Realismus, beziehungsweise wie viel Project Cars-Essenz ist dann noch im dritten Teil zu finden?



Wir haben neues Gameplay und die Aussagen der Entwickler miteinander abgeglichen und für euch alles zusammengetragen, was wir bis jetzt über Project Cars 3 wissen.



Mehr zu Project Cars 3:



Analyse: Project Cars 3 stößt in eine riskante Lücke vor

Neue Features in der Übersicht

Project Cars 3 angekündigt: Wie es sogar Forza die Krone klauen will