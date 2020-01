Project: Mara - Trailer kündigt Horror-Projekt von Ninja Theory an

22.01.2020 18:55 Uhr

Ninja Theory kündigt an, dass das Studio an einer neuartigen Horror-Erfahrung mit dem Titel Project: Mara arbeitet. Laut den ersten Informationen soll das Ziel des experimentellen Titels sein, "neue Wege des Storytellings zu erkunden". Im Spiel geht es um die "Repräsentation von mentalem Terror".



Dieser soll allerdings auf echten Erfahrungen beruhen und diesen auch nicht übertrieben, sondern "so realistisch wie möglich" darstellen.



Plattformen für das Spiel wurden noch nicht genannt, da es sich aber um ein Microsoft-internes Studio handelt, dürfte ein Release für Xbox Series X und den PC am wahrscheinlichsten sein. Auch ein Release-Datum steht noch nicht fest.