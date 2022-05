Project Witchstone will mehr Freiheiten bieten als jedes andere Rollenspiel

von GameStar Redaktion,

01.05.2022 12:30 Uhr

Das kanadische Entwicklerteam Spearhead Games hat große Ambitionen: Sie wollen mit ihrem Sandbox-Rollenspiel absolute spielerische Freiheiten bieten und die Narrative in Videospielen auf eine neue Stufe heben. Inspiriert von klassischen Rollenspielen wie Divinity: Original Sin und Pen&Paper-RPGs begebt ihr euch in Project Witchstone auf ein einzigartiges Abenteuer, das ihr selbst beeinflussen könnt.

Jede eurer Handlungen und Entscheidungen zieht Konsequenzen nach sich. Dabei könnt ihr den Lauf der Geschichte jederzeit mit euren Skills verändern - selbst vorgeschriebene Questlinien könnt ihr so vollkommen auf den Kopf stellen.

Mehr dazu, wie das außergewöhnliche Rollenspiel funktionieren soll, lest ihr in unserer Spielvorstellung: Gegen die Freiheit in diesem Rollenspiel zieht selbst Divinity den Kürzeren

Project Witchstone befindet sich aktuell noch in einer frühen Entwicklungsphase. Das Rollenspiel soll für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.