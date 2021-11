von Jonas Gössling,

08.11.2021 18:15 Uhr

Einst gehörte Project Zero zu den ganz Großen - zumindest inhaltlich. Anfang der 2000er gestaltete die Serie das Survival-Horror-Genre maßgeblich mit und führte japanischen Grusel mit ein. Selbst wenn die Reihe nie den kommerziellen Durchbruch erzielte, war sie dennoch unter Fans und Kritikern wegen seiner vielen neuen Impulse äußerst beliebt.

Zum 20-jährigen Jubiläum kommt sie mit Teil fünf erstmals auch auf PC und alle aktuellen Konsolen - ausgerechnet der schwächste Teil. Wie sich die Marke über die Jahre so sehr verschlechtern konnte und wieso die Faszination an Project Zero trotzdem bis heute groß ist, zeigen wir euch in diesem Video.