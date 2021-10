Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers - Trailer zur albtraumhaften Geisterjagd

20.10.2021 15:03 Uhr

Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers oder auch Fatal Frame: Maiden of Black Water ist ein Remaster zum Horror-Spiel, das 2015 für die Wii U erschien. Jetzt ist das Adventure auch für PC und moderne Konsolen verfügbar. Ihr folgt darin drei Helden in unterschiedlichen Missionen, die das Geheimnis eines verfluchten Berges ergründen wollen. Dabei müsst ihr euch auch gegen aggressive Geister verteidigen, nutzt aber keine Waffen, sondern eine Camera Obscura - das besondere Gerät fängt Übernatürliches über Fotos ein. Mehr interessante Spiele, die im Oktober erscheinen, findet ihr in unseren Geheimtipps.