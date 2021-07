Psychonauts 2 - neuer Trailer stellt die Story des Sequels vor

20.07.2021 12:50 Uhr

Knapp einen Monat vor Release hat Entwickler Double Fine Productions einen neuen Trailer für Psychonauts 2 veröffentlicht, der einen ersten Einblick in die Story gewährt.

Im Sequel tritt Raz, der Protagonist des ersten Teils, endlich seinen neuen Job als namensgebender Psychonaut an. Als solcher kann er wortwörtlich in die Psyche anderer Charaktere springen, um ihnen bei der Lösung ihrer Probleme zu helfen. Doch natürlich läuft nicht alles glatt und Raz sieht sich einer möglichen Verschwörung und einer Bedrohung in Form eines Bösewichtes mit psychischen Kräften gegenüber.