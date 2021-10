PUBG-Trailer: Im neuen Update 14.1 steckt erstaunlich viel drin

03.10.2021 16:06 Uhr

Am 6. Oktober 2021 erscheint Update 14.1 für die PC-Version von PUBG: Battlegrounds, am 14. Oktober folgt das gute Stück dann für Konsolen. Und dabei hat das neue Update eine ganze Menge im Gepäck, wie dieses Video der Entwickler von PUBG zeigt. So wird nicht nur (verfrüht) Halloween gefeiert, indem beispielsweise das Wetter oder auch Gebäude der Map Erangel an die schaurigen Festlichkeiten angepasst werden.

Außerdem gibt es eine neu Tragefunktion, mit der sich verwundete Teammitglieder oder auch Gegner durch die Gegend tragen lassen. Wollt ihr also einen verletzten Spieler helfen oder einfach nur als menschliches Schutzschild missbrauchen wollt, habt ihr im Battle Royale ab Update 14.1 die Möglichkeit dazu. Zusätzlich gibt es eine neue Ranglistensaison und Verbesserungen an den Maps Taego und Erangel. Eine neue Kartenrotation gibt es ebenfalls. Alle ausführlichen Details zu Update 14.1 für PUBG: Battlegrounds findet ihr auf der offiziellen Homepage der Entwickler.