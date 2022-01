Rainbow Six Extraction: Gameplay-Video stellt die zahlreichen Feindtypen vor

07.01.2022 16:01 Uhr

Zu dritt gegen den Chimera-Parasit: In Rainbow Six Extraction bekommen es die Operator aus Rainbow Six Siege mit unangenehmen Mutationen zu tun. Das Spielprinzip basiert dabei auf dem ehemaligen Outbreak-Event von Siege, wurde aber deutlich erweitert.

Nicht nur gibt es mehrere Einsatzorte und unterschiedliche Ziele zu lösen, sondern auch deutlich mehr Gegnervielfalt. Wie unterschiedlich die einzelnen Mutationen ausfallen, verrät euch das ausführliche Gameplay-Video. Dabei gilt wie in vergleichbaren Spielen: Einfache Gegner sind mehr oder weniger Kugelfutter, während auf höheren Schwierigkeitsgraden die eigentliche Herausforderung auf euch wartet.

Wer Lust auf Rainbow Six Extraction bekommt, muss sich nicht mehr lange gedulden. Der Koop-Shooter erscheint am 20. Januar für PC und sämtliche Konsolen mit Ausnahme der Nintendo Switch. Zudem gibt es Extraction direkt im Xbox Game Pass.