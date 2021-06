Rainbow Six Extraction in 7 Minuten Gameplay erklärt

12.06.2021 22:10 Uhr

In Rainbow Six Extraction legen wir uns nicht mit anderen Spieler, sondern Aliens an. Wie der Koop-Shooter genau funktioniert, zeigt dieses ausführliche Gameplay von der Ubisoft-Show der E3 2021.

Darin werden die verschiedenen Feindtypen, Operator-Gadgets und Missionsziele erklärt. Unsere Eindrücke aus den ersten selbst gespielten Runden findet ihr in unserem Preview-Fazit zu Rainbow Six Extraction.