Rainbow Six Extraction: Neuer Trailer wirft einen Blick auf die Story des Koop-Shooters

07.01.2022 16:00 Uhr

In Rainbow Six Extraction führt Ubisoft das fort, was einst als zeitlich limitiertes Event in Rainbow Six: Siege seinen Anfang nahm. Im damaligen Outbreakt-Event trat erstmals der sogenannte Chimera-Parasit auf und musste dringend bekämpft werden, denn er infizierte zahlreiche Menschen und machte sie zu Mutanten.

Nun ist dieser wieder zurück und stärker denn je. Er verbreitet sich rasanter, bildet noch stärkere Mutationen aus und benötigt deutlich mehr Feuerkraft, um aufgehalten zu werden. Aus diesem Grund müssen die Siege-Operator in Extraction ein weiteres Mal für Ordnung sorgen - so zumindest der theoretische Plan.

Ob die Story mehr als diese Hintergrundinformationen bietet, bleibt noch abzuwarten. Wie sich Rainbow Six Extraction spielerisch schlägt, konnten wir bereits in einer Angespielt-Vorschau unter die Lupe nehmen.