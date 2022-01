Rainbow Six Extraction - Test-Video zum Koop-Shooter

von Rémy Bournizel,

24.01.2022 08:30 Uhr

Mit dem Koop-Shooter Rainbow Six Extraction kehrt Ubisoft zu dem Alien-Invasions-Setting aus dem 2018er Rainbow-Six-Siege-Event Outbreak zurück und lässt euch gegen die Mutanten eines außerirdischen Parasiten in Teams von bis zu drei Spielern antreten. Was Rainbow Six Extraction dabei besonders gut macht und wo das Spiel mit Schwächen zu kämpfen hat, fassen wir im Test-Video zusammen.

Wenn ihr daggeen lieber einen Artikel lesen wollt, empfehlen wir euch unseren ausführlichen Test zu Rainbow Six Extraction mit Wertung. Darin gehen wir noch tiefer auf die Einzelheiten des Koop-Shooters ein und sprechen über die Prallelen zu Rainbow Six Siege.