Rainbow Six Extraction: Trailer stellt euch alles Wissenswerte zum Koop-Shooter vor

27.08.2021 11:55 Uhr

Was einst als Outbreak-Event in Rainbow Six: Siege begonnen hat, wird bald sein eigenes Spiel. In Rainbow Six: Extraction schickt euch Ubisoft in einem Dreier-Koop-Team gegen fiese Monster ins Feld.

Im neuen Gameplay-Video werden alle wichtigen Gameplay-Features erklärt. Insgesamt erwarten euch 18 Operatoren, die inklusive ihrer Fähigkeiten weitgehend aus Rainbow Six: Siege bekannt sind, zwölf verschiedene Maps, 25 Gadgets und 13 verschiedene Gegnertypen. Darüber hinaus versprechen die Entwickler, dass nach dem Release weitere Inhalte kostenlos hinzugefügt werden sollen.

Apropos Release: Der hat sich vor kurzem nach hinten verschoben. Rainbow Six: Extraction soll nun im Januar 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Google Stadia erscheinen.

Auf Youtube sorgte der Trailer nach der zunächst eher negativen Resonanz für überraschend positives Feedback. »Meine Erwartungen haben sich gerade durch dieses Video komplett umgedreht«, schreibt ein User. Anderswo heißt es: »So hätte der ursprüngliche Reveal-Trailer aussehen müssen - gute Arbeit!« Insgesamt erntet das Video deutlich mehr Daumen nach oben, als die bisherigen Clips aus R6 Extraction.