Rainbow Six Extraction - Trailer zum Shooter stellt eine neue Bedrohung aus dem All vor

12.06.2021 21:09 Uhr

Im Rahmen der E3 2021 stellt Ubisoft nach langer Stille erneut seinen Koop-Shooter Rainbow Six Extraction vor, der vorher unter dem Namen Rainbow Six: Quarantine bekannt war. Das Render-Video führt in die düstere Welt des Spiels ein und zeigt, welchen neuen Gefahren sich das R6-Team stellen muss.