Rainbow Six: Neuer Operator und alle Änderungen von Y5S4 vorgestellt

08.11.2020 17:20 Uhr

Aruni ist die neue Verteidigerin in Operation Neon Dawn, der letzten Season im Year 5 von R6 Siege. Im neuesten Video stellt Ubisoft den weiblichen Operator und das neue Gadget vor: Mit dem Surya-Lasernetz versperrt Aruni den Angreifern den Weg durch Wände, Luken und Türen – wer hindurch geht erleidet Schaden und Gadgets, Granaten oder Drohnen gehen kaputt.

Für andere Verteidiger schaltet sich die Barriere netterweise ab. Das neue Laser-Gadget ist unzerstörbar, deaktiviert sich aber kurz wenn es ausgelöst wurde – das ist der Moment für die Angreifer, ihren Zugriff zu machen!

Neben Aruni als Neuzugang gibt es noch einige andere wichtige Änderungen in Neon Dawn! Wir besprechen in unserem Artikel zum Thema die 4 gewaltigen Änderungen für Verteidiger in Siege.