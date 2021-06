Rainbow Six - Quarantine heißt jetzt Extraction und wird auf der E3 enthüllt

08.06.2021 11:40 Uhr

Der Koop-Zombie-Shooter, der früher als Rainbow Six Quarantine bekannt war, hat endlich einen finalen Namen und wird Rainbow Six Extraction heißen. Ubisoft hat nun einen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt.

Das Spiel wird auf der Ubisoft Forward am Samstag, dem 12. Juni 2021, enthüllt werden. Alles weitere, was ihr zum kommenden Livestream wissen müsst, findet ihr in unserer großen Übersicht.