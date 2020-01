Rainbow Six: Siege - CGI-Trailer "The Program" stellt das kommende Event zum Six Invitational vor

15.01.2020 10:50 Uhr

Ubisoft hat einen neuen CGI-Trailer mit dem Titel "The Program" veröffentlicht, der eine kommende Event-Reihe zum Rainbow Six Invitational 2020 einläutet. Dabei steht eine neue Olympiastadion-Map im Fokus. Das Event startet am 15. Januar und läuft bis einschließlich 16. Februar 2020. Im Trailer seht ihr Ubisofts Bemühungen, Rainbow Six: Siege mit mehr Hintergrund-Story zu versehen - ähnlich wie es bei Overwatch der Fall ist. Für alle weiteren Infos zum neuen Event schaut gerne in unsere The-Program-Übersicht rein. Außerdem berichten wir über die ersten Leaks zum Jahr-5-Pass.