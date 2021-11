Rainbow Six Siege - Die neue Verteidigerin Thorn stellt sich im Teaser-Trailer kurz vor

06.11.2021 15:22 Uhr

Am kommenden Montag, dem 8. November 2021, wird für Rainbow Six: Siege die nächste Saison enthüllt. In dieser gibt es wie gehabt einen neuen Operator, den Ubisoft in einem ersten Teaser bereits kurz zeigt.

Thorn, so ihr Name, stammt aus Irland und versteht sich als Verteidigerin. Sie kann eine Granate hinterlassen, die bei Detonation in viele kleinere Projektile explodiert und so für Schaden bei Angreifern sorgen. Darüber hinaus verfügt sie mit dem MK2 über ein brandneues SMG.

Der komplette Reveal der neuen Saison findet am 8. November um 19:00 Uhr im Livestream von Ubisoft statt.