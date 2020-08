Rainbow Six: Siege erklärt, wie sich Sam Fisher spielt

17.08.2020 02:58 Uhr

Um euch auf die Shadow Legacy genannte Season von Rainbow Six: Siege vorzubereiten, hat Ubisoft ein neues Video mit Tipps und Tricks zum nächsten neuen Operator veröffentlicht. Das erklärt, wie ihr als Sam FIsher spielt und worauf ihr achten müsst. Mehr zu Y5S3 erfahrt ihr in unserer Preview. Mehr TIpps und Tricks zu Rainbow Six: Siege findet ihr hingegen in unserem Guide für Einsteiger.